Аэропорт Женевы временно закрыт из-за сложных погодных условий

Международный аэропорт Женевы временно закрыт из-за сложных метеоусловий, сообщает в среду администрация.

"Из-за сложных погодных условий аэропорт Женевы закрыт до дальнейшего объявления. В настоящий момент мы советуем пассажирам не приезжать в аэропорт", — говорится в сообщении администрации.

Накануне в Женеве начался снегопад. По состоянию на 6.30 (8.30 мск) за ночь выпало порядка 3 сантиметров осадков. Улицы города засыпаны снегом, движение транспорта затруднено, сообщает РИА Новости







