При пожаре в жилом доме в Париже пострадали 13 человек

Пожар вспыхнул утром в четверг в жилом доме в Париже, 13 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, пожар произошел в шестиэтажном здании в XI округе французской столицы. На место прибыли около 50 сотрудников пожарной службы. Из-за сильного задымления лестничной клетки эвакуация 15 человек была проведена через окна.

В результате пожара пострадали 13 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Представитель пожарной службы Парижа Гийом Фресс рассказал в эфире радиостанции, что двое из пострадавших пережили остановку сердца, пишет РИА Новости

К 8 утра (09.00 млд) пожар был локализован. Причины возгорания пока не известны.







