Чемодан денег: под Киевом чиновников поймали на взятке

В Киевской области на взятке в 1,3 млн гривен задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в четверг, 1 марта.

По его словам, задержан также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе.

Луценко утверждает, что чиновники требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривен, которые находились в чемодане. Деньги предназначались за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области.

"Интересно, что указанные земельные участки (паи), принадлежали либо собственникам, которые официально умерли и не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых пока неизвестно", - подчеркнул Луценко.

За два месяца 2018 года задержаны 1682 человека, передает korrespondent.net.