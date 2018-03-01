В Бразилии мужчины спасли собаку от анаконды. ВИДЕО

Жители бразильской деревни спасли собаку от анаконды, которая утащила животное в реку.

На записи происшествия видно, как двое мужчин хватают рептилию за хвост и оттаскивают ее от реки. Несмотря на это, змея продолжает удерживать собаку. Для того, чтобы полностью освободить пса, одному из мужчин пришлось нанести рептилии несколько сильных ударов палкой.

Собака, видимо, серьезно не пострадала, отмечает korrespondent.net, так как поднялась на ноги и сумела убежать.