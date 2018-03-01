Однажды в Голливуде: Питт и Ди Каприо снимутся в новой ленте Тарантино

Актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Фильм получил название «Однажды в Голливуде».

Режиссер отметил, что работал над сценарием картины на протяжении пяти лет. Брэд Питт сыграет в фильме дублера Далтона, актера Клиффа Бута. А Ди Каприо досталась роль Рика Далтона, получившего известность благодаря телесериалу-вестерну, передает korrespondent.net.

По словам Тарантино, действие в фильме будет разворачиваться в 1969 году, "во времена голливудских хиппи". персонажи картины будут пытаться приспособиться к условиям новой реальности, к которой они, как оказалось, не готовы.

Также известно, что в фильме будет упомянут инцидент с убийством актрисы Шерон Тейт, которая являлась супругой Романа Полански. Женщина стала одной из жертв приспешников Чарльза Мэнсона.

Описывая свою работу Тарантино подчеркнул, что "хочет рассказать историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых уже не существует".