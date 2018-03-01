Геологи рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли

Геологи проследили за колебаниями в силе магнитного поля Земли за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что следующий переворот ее полюсов произойдет не в случайном месте, а в особой "магической точке" на территории Южной Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Теперь мы знаем, что эта точка вела себя необычным образом как минимум несколько раз до начала текущего ослабления поля, и что это поведение является частью более длительных флуктуаций полюсов Земли. Пока, к сожалению, мы не можем сказать, приведут ли эти колебания к их полному перевороту или нет", — заявил Джон Тардуно (John Tarduno) из университета Рочестера (США).

Два года назад Тардуно и его коллеги совершили удивительное открытие – им удалось обнаружить крайне необычную магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках нашей эры. Это впервые указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами.

Подобные перспективы заставили команду Тардуно проверить, менялась ли сила магнитного поля Земли в этой точке и в другие периоды времени – во времена античности, средних веков и последних двух столетий. Для этого геологи воспользовались той же необычной методикой, которая помогла им совершить первое открытие.

Тогда они обратили внимание на то, что ритуалы, которые племена бушменов традиционно используют для очистки своих поселений от "злых духов" и насекомых, имеют один интересный побочный эффект, связанный не с религией, а наукой.

Сжигая свои хижины, загоны для скота и другие постройки, аборигены ЮАР "записывали" информацию о силе, расположении полюсов и других свойствах магнитного поля Земли в отложениях глины, поверх которых были построены их дома.

Многие породы Земли, в том числе и глина, содержат в себе атомы железа и гранулы содержащих его пород, в которых "записана" информация о том, куда было "повернуто" магнитное поле планеты и какой силой оно обладало в момент их формирования. Если глину нагреть до определенной температуры, "отпечатавшееся" в ней информация о магнитном поле стирается, и перезаписывается данными о текущем состоянии поля, пишет РИА Новости

Потратив два года на поиск древних и относительно современных стоянок бушменов, ученые извлекли из них образцы глины и восстановили картину эволюции этой магнитной аномалии с IV по XVIII столетие нашей эры.

Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза – во времена падения Римской империи, в 400-450 годах нашей эры, а также в начале и в конце средних веков, в начале VIII века и в промежутке между 1225-1550 годами. Эти ослабления, как считают ученые, неразрывно связаны с общем падением силы магнитного поля Земли, которое наблюдается в последние 160 лет.

Все это, как считает Тардуно, указывает на то, что южноафриканская магнитная аномалия действительно является очень особенной точкой на поверхности Земли, где в прошлом уже происходили перевороты магнитных полюсов, и где, по всей видимости, это произойдет в ближайшем будущем.

Когда это произойдет, пока не понятно, однако дальнейшие наблюдения за этой аномалией, по словам геологов, помогут нам увидеть первые намеки на то, что этот процесс начался, и подготовиться к его возможным последствиям до того, как переворот полюсов начнет влиять на жизнь людей и работу техники на поверхности Земли и на ее орбите.





