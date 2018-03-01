Геологи проследили за колебаниями в силе магнитного поля Земли за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что следующий переворот ее полюсов произойдет не в случайном месте, а в особой "магической точке" на территории Южной Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
"Теперь мы знаем, что эта точка вела себя необычным образом как минимум несколько раз до начала текущего ослабления поля, и что это поведение является частью более длительных флуктуаций полюсов Земли. Пока, к сожалению, мы не можем сказать, приведут ли эти колебания к их полному перевороту или нет", — заявил Джон Тардуно (John Tarduno) из университета Рочестера (США).
Два года назад Тардуно и его коллеги совершили удивительное открытие – им удалось обнаружить крайне необычную магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках нашей эры. Это впервые указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами.
Тогда они обратили внимание на то, что ритуалы, которые племена бушменов традиционно используют для очистки своих поселений от "злых духов" и насекомых, имеют один интересный побочный эффект, связанный не с религией, а наукой.
Сжигая свои хижины, загоны для скота и другие постройки, аборигены ЮАР "записывали" информацию о силе, расположении полюсов и других свойствах магнитного поля Земли в отложениях глины, поверх которых были построены их дома.
Многие породы Земли, в том числе и глина, содержат в себе атомы железа и гранулы содержащих его пород, в которых "записана" информация о том, куда было "повернуто" магнитное поле планеты и какой силой оно обладало в момент их формирования. Если глину нагреть до определенной температуры, "отпечатавшееся" в ней информация о магнитном поле стирается, и перезаписывается данными о текущем состоянии поля, пишет РИА Новости
Потратив два года на поиск древних и относительно современных стоянок бушменов, ученые извлекли из них образцы глины и восстановили картину эволюции этой магнитной аномалии с IV по XVIII столетие нашей эры.
Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза – во времена падения Римской империи, в 400-450 годах нашей эры, а также в начале и в конце средних веков, в начале VIII века и в промежутке между 1225-1550 годами. Эти ослабления, как считают ученые, неразрывно связаны с общем падением силы магнитного поля Земли, которое наблюдается в последние 160 лет.
Все это, как считает Тардуно, указывает на то, что южноафриканская магнитная аномалия действительно является очень особенной точкой на поверхности Земли, где в прошлом уже происходили перевороты магнитных полюсов, и где, по всей видимости, это произойдет в ближайшем будущем.
Когда это произойдет, пока не понятно, однако дальнейшие наблюдения за этой аномалией, по словам геологов, помогут нам увидеть первые намеки на то, что этот процесс начался, и подготовиться к его возможным последствиям до того, как переворот полюсов начнет влиять на жизнь людей и работу техники на поверхности Земли и на ее орбите.
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журналист