На Фукусиме нашли новые доказательства утечки топлива

Уран, цезий и технеций были обнаружены среди микрочастиц, исходящих из поврежденных реакторов «Фукусимы». Это может означать, что воздействие аварии на окружающую среду имеет более длительные последствия, чем предполагалось ранее.

Международная команда исследователей подробно изучила поврежденные реакторы и их воздействие на среду вокруг, сосредоточившись на микрочастицах, которые были выпущены с начала аварии в 2011 году. Они обнаружили уран из ядерного топлива и цезий, выброшенный из реакторов во время взрыва. Обнаруженные частицы очень малы, в 20 раз меньше диаметра человеческого волоса, поэтому их можно вдохнуть.

Фрагменты реактора были обнаружены на рисовых полях и заброшенной рыбной ферме в нескольких километрах от атомной станции. Ранее считалось, что из поврежденного реактора произошла утечка только летучих веществ, но сейчас очевидно, что произошли и выбросы твердых частиц, включая уран с периодом полураспада в миллиарды лет.

Издание DailyScience приводит слова автора исследования Гарета Лоу: «Наше исследование показывает, что необходимо и дальше изучать останки "Фукусимы" как внутри зоны поражения, так и за ее пределами. Это очень сложно, но позволит нам понять долгосрочное поведение микрочастиц и их воздействие».

На данный момент невозможно получить химические данные о ситуации внутри реактора из-за высокой радиации. Результаты текущего исследования предоставляют хоть какие-то данные о том, что происходит и что ждет нас впереди, отмечает Моя планета.