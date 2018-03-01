Штормы могут двигать гигантские валуны

Ранее считалось, что только цунами могут менять ландшафт Земли. Но недавнее исследование показало, что и штормы могут перемещать камни размером в четыре дома, как это случалось в Ирландии зимой 2013–2014 года.

Исследователи из Колледжа Уильямса в США показали, что четыре года назад штормы перемещали огромные камни на западном побережье Ирландии. Многие из них были тяжелее 100 т, самый большой — 620 т, что эквивалентно весу шести китов или четырех одноэтажных домов. Ранее считалось, что только цунами способны на такое.

По данным ООН, примерно 40% населения живут на побережье, поэтому миллионы людей могут оказаться в опасности. Очень важно понимать предельную силу штормов даже в тех регионах, где риски их возникновения минимальны.

В интервью DailyScience профессор Ронад Кокс, автор исследования, говорит: «Мы изучали этот регион годами и поняли, что у нас есть возможность измерить воздействие штормов на побережье. Эти данные могут быть полезны для инженеров и ученых, работающих в других районах. Теперь, когда мы знаем, на что способны штормы, мы можем предложить решения для жителей прибрежных зон».

Профессор Кокс и его команда изучили примерно 100 мест в Западной Ирландии, задокументировав перемещение 1153 камней. Они знали, откуда взялись 374 валуна, поэтому смогли измерить длину перемещения в дополнение к массе и размеру. Самые большие валуны были весом в 620 и 475 тонн, передает Моя планета.