В процессе формирования долгосрочной памяти о каком-то новом опыте (первый поцелуй или первое расставание с любимым человеком) мозг создаёт новые синапсы для соединения отдельных нейронов. И чем сильнее синапсы, тем легче получить доступ к этим воспоминаниям. По словам учёных, сила синапсов зависит от того, в каком состоянии человек находился в момент формирования воспоминаний.
По итогам недавнего исследования команда из Университета Уотерлу (Канада)сообщила об удивительном факторе, который влияет на весь процесс формирования памяти: тревожности. Если человек способен контролировать это чувство, то оно положительным образом скажется на сохранении воспоминаний, пишут авторы работы. Если же им управлять нельзя, то тревожность может и вовсе спутать воспоминания.
В целом тревожность – важнейшее эмоциональное состояние, и, хотя многим такое гнетущее чувство не по душе, именно оно помогает людям оставаться бдительными перед лицом потенциальных угроз. Между тем даже повседневные задачи, с которыми легко справляется здоровый человек, могут вызывать серьёзные трудности у людей с тревожным расстройством.
В своих худших проявлениях тревожность может вызывать проблемы со сном, учащённое сердцебиение. Более того, люди, находясь во власти такого чувства, порой даже не могут выйти из дома. Но раз тревожность играет роль в формировании воспоминаний, то это необходимо более тщательно изучить, считают специалисты.
Формирование воспоминаний зависит от того, как мозг человека кодирует входящую информацию. Так, "неглубокая" обработка данных заключается в том, что человек запоминает только поверхностные объекты: цвет галстука другого человека, например. А "глубокая" обработка данных происходит, когда человек связывает поверхностные детали с чем-то ещё. Например, человек запоминает, что у его собеседника был красный галстук, поскольку красный – любимый цвет его матери. Или другой пример: человек слышит новое слово и связывает его значение с другими словами, имеющими похожий смысл.
Чтобы изучить, как тревожность может сыграть роль в этом процессе, учёные пригласили к участию в исследовании 80 студентов (из них 64 девушки), чей уровень тревоги оценивался по Шкале стресса, тревоги и депрессии (Depression Anxiety Stress Scales). Уровни варьировались от низких до высоких. Специалисты также случайно распредели людей на две группы: "глубокой" и "неглубокой" обработки данных.
Затем испытуемым показывали 72 слова, наложенные на негативные или нейтральные изображения (автомобильная авария или лодка, например). Группу "неглубокой" обработки информации попросили просто искать в словах букву "а", вторую же группу попросили подумать о том, показывают ли иллюстрации живые или неживые объекты, передает Вести.ру.
Затем участникам задавали вопросы о том, насколько хорошо они могли вспомнить слова на фотографиях. Люди из группы "неглубокой" обработки информации в целом справились с заданием хуже остальных, но люди, имеющие высокий уровень тревожности, лучше справлялись с запоминанием слов, наложенных на негативные иллюстрации.
В обеих группах участники с контролируемыми уровнями тревожности лучше вспоминали детали, связанные со словами и изображениями. Примечательно, что люди с высоким уровнем тревоги были склоны запоминать нейтральные картинки как негативные события.
Проще говоря, контролируемый уровень тревоги играет на руку человеку в вопросе запоминания деталей, считают учёные.
Один из авторов работы психолог Кристофер Ли объясняет, что негативное мышление может "сбить прицел" — изменить точность памяти человека. Например, обед человека может быть невероятно вкусным, но он запомнит его плохим, поскольку перед приёмом пищи вступил в спор с боссом.
"Люди с высоким уровнем тревожности должны быть осторожны, — говорит один из авторов работы профессор Мира Фернандес. – В какой-то степени существует оптимальный уровень тревожности, который принесёт только пользу памяти человека. Но благодаря другим работам мы знаем, что высокие уровни беспокойства могут довести людей до переломного момента, влияющего на их воспоминания и работоспособность".
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