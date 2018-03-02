Девушка из Молдовы разбилась, упав с шестого этажа жилого дома в Бухаресте

Молодая девушка из Молдовы разбилась, упав с шестого этажа жилого дома в Бухаресте. Там она снимала квартиру вместе со своим 21-летним возлюбленным. Прибывшие на место проишествия медики лишь констатировали смерть.

Её сожитель работает в минобороны Румынии. Румынская пресса пишет, что он снимает квартиру около двух лет, а девушка начала с ним жить в декабре прошлого года.

Администратор жилого дома утверждает, что мужчина никогда не вступал в конфликты и вел себя всегда адекватно. Обстоятельства произошедшего выясняют.