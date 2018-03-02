Еще одно столкновение такси и троллейбуса: один человек пострадал

Вслед за аварией, в которой накануне погибла начальник Отдела образования в рамках Главного управления образования, молодёжи и спорта, вчера произошла ещё одна авария с участием троллейбуса и такси, в результате которой получил травмы 22-летний парень.

Авария произошла поздно ночью в столичном секторе Буюкань. Как сообщила для ipn.md пресс-секретарь Управления полиции Наталья Стати, предварительно установлено, что 38-летний водитель такси не принял во внимание неблагоприятные погодные условия и не удержал дистанцию ​​между транспортными средствами. В результате такси врезалось сзади в троллейбус 4-го маршрута, которым управляла 61-летняя женщина.

Пассажир такси был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, его жизнь находится вне опасности. Других пострадавших нет. Таксисту грозит штраф в размере 1500 леев, а также шесть штрафных очков.