У берегов США нашли массовое подводное захоронение людей

Американские исследователи из Бюро археологических исследований Флориды обнаружили затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Впервые человеческие останки были обнаружены в 2016 году в 275 метрах от береговой линии статистически обособленной местности Манасота-Ки (штат Флорида) на глубине 6,5 метра. Тогда ныряльщики нашли челюстную кость, которая оказалась лишь первой находкой в районе ранее неизвестного крупного индейского захоронения площадью три тысячи квадратных метров.

В ходе новых погружений дайверы нашли и другие останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски, куски ткани. Последние датируются пятью тысячами лет до нашей эры. На настоящий момент были обнаружены кости шести человек, однако исследователи полагают, что в этой местности похоронено гораздо больше людей.

Похожее захоронение — Виндовер (англ. Windover) — находится на другой стороне полуострова Флорида. Здесь погребены 168 человек, чьи скелеты хорошо сохранились в толще торфа на дне пруда. Считается, что могилы у Манасота-Ки также изначально находились выше береговой линии, однако из-за климатического потепления уровень моря повысился, затопив обширную прибрежную площадь, передает Моя планета.