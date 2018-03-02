В "Твиттере" появилась функция закладок

Пользователи сервиса микроблогов Twitter теперь могут сохранять понравившиеся твиты в закладки.

«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите»,- рассказывает о нововведении компания.

Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность, пишет УНИАН.





