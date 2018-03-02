В ОАЭ разработают лекарство, которое будет действовать на каждого человека индивидуально

Управление здравоохранения Дубая разработают медицинские препараты нового поколения, учитывающие генетические особенности каждого пациента в отдельности. Первый этап геномного проекта будет запущен к лету.

Все жители могут добровольно зарегистрироваться и поучаствовать в инновационном проекте, целью которого является разработка новых лекарств, работающих на индивидуальном уровне по принципу «одно лекарство, одна болезнь, один человек», передает khaleejtimes.com.

«Цель данного проекта заключается в том, чтобы изменить логику использования одного препарата для лечения многих заболеваний», – заявил доктор Хемад Ясэй, специалист-генетик Больницы Латифа.

«Мы все разные, поэтому нуждаемся в персонализированных лекарствах», – добавил доктор. По словам Хемада, несмотря на то, что на первом этапе проекту необходимо 1000 граждан ОАЭ, в проекте может зарегистрироваться любой желающий.

«Мы соберем хороший банк данных, начав с граждан Эмиратов и переключившись на представителей других национальностей, коих в Дубае проживает огромное количество», – подчеркнул доктор, напомнив, что сбор образцов начнется летом.

В ОАЭ широко распространены 220 генетических заболеваний. Среди прочих заболеваний, для борьбы с которыми реализуется проект, можно выделить рак молочной и предстательной желез, возглавляющие рейтинг раковых заболеваний, болезни, ведущие к умственной отсталости и слепоте.

Всем зарегистрированным придут сообщения с указанием даты и места забора крови на анализ. Некоторых участников также расспросят о истории их семьи, образе жизни, который они ведут, а также о некоторых других факторах.

«Мы будет собирать образцы, используя технологии искусственного интеллекта для выявления алгоритмов», – поделился подробностями Хемад.

В ходе исследования будет сохранена конфиденциальность персональных данных каждого пациента, в научных целях все участники будут поделены по национальному признаку.

На втором этапе проекта, собранные данные будут анализироваться для выявления общих закономерностей – это позволит предсказать развитие болезни на раннем этапе, пишет УНИАН.

«Если выявить болезнь на раннем этапе, с ней легче бороться в долгосрочной перспективе. Поэтому в проекте могут принять участие даже дети. Вместо крови у детей мы будет брать посевы ротовой полости на анализ», – поясняют ученые.





