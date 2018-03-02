После выхода «Черной пантеры» из приютов США разобрали черных кошек

В США работники приютов для животных сообщили, что после выхода фильма Marvel «Черная пантера» множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев.

«В местных приютах было около 60 черных кошек, а после выхода «Черной пантеры»? Ни одной! Они все нашли дом и новые имена в честь героев», — рассказал один из волонтеров, пишет журнал People.



Самым популярным именем стало Т'Чалла, также кошки получали имя Окойе и Шури, и даже Киллмонгер (имя суперзлодея), пишет УНИАН.

Работник приюта в штате Колорадо пояснил, что обычно черных кошек избегают из-за мифа о том, что они приносят неудачи, но благодаря такой рекламе они получили реальный шанс найти дом.





