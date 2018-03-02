В Новосибирске у бизнесмена украли 3 тонны церковных свечей

Полиция Новосибирска обезвредила преступную группу, которая промышляла хищением крупных партий товара. В устроенную злоумышленниками ловушку угодил предприниматель, занявшийся производством церковных свечей в промышленных масштабах. У него преступники похитили три тонны этого товара, являющегося важным атрибутом религиозной службы.

В состав преступной группировки входили три жителя Новосибирска. Главарем являлся 47-летний новосибирец, а подчинялись ему 33-летняя женщина и 50-летний мужчина, сообщает официальный сайт областной полиции.

Установлено, что в декабре 2017 года подозреваемые, создав фирму-однодневку (якобы по оказанию услуг грузоперевозок), похитили имущество бизнесмена - восковые свечи общим весом 3 тонны. Также они получили от потерпевшего 21 тысячу рублей за перевозку данного груза. Суммарный ущерб превысил 700 тысяч рублей, передает newsru.com.

Подозреваемые действовали по выработанной схеме: отыскав в интернете потенциального заказчика перевозки груза, они направляли к нему легального перевозчика. Ничего не подозревая, водитель забирал груз и доставлял его по адресу, который назначали аферисты. Затем они "исчезали" вместе с грузом.

"Очень часто мошенническая фирма меняла названия и адреса, что позволяло уходить от скандалов с гражданами, обратившимися за оказанием услуг по доставке грузов", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых документацию об оказании транспортных услуг. По месту проживания фигурантов найдены мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, два системных блока, ноутбук, планшет. В съемном гараже, принадлежащем знакомому одного из подозреваемых, изъяты похищенные восковые свечи, предназначенные для проведения богослужений и обслуживания прихожан.