Снежный апокалипсис в Украине: высота сугробов местами достигает трех метров

В Украине снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, в некоторых городах люди передвигаются на лыжах.

Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта. Временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях скорость ветра достигает 20 м/сек. Температура воздуха на большей территории Украины колеблется от -6° до -25°С.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о закрытии аэропортов в шести городах Украины.

По данным ведомства, из-за непогоды не работают аэропорты в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве и Сумах.

В Харьковской области продолжаются работы по уборке снега с дорог, местами высота завалов достигает трех метров. Фотографии завалов публикуют в социальных сетях жители области.

Из-за плохой погоды падают деревья, а автомобили попадают в снежные заносы.

Из-за сложных погодных условий в Херсонской области в снежных заносах застрял 181 автомобиль.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.

В Одессе занятия приостановлены в 460 учебных заведениях из 12 районов области. Образовательные учреждения не посещают более 178 000 учеников.

Отмечается, что в области ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду с сильным снегом и метелью.