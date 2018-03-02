Молдоване поспособствовали предотвращению схемы по отмыванию денег в РФ

Из России успели вывести 20 миллиардов долларов, а остановили процесс молдаване. Схема по отмыванию этих огромных сумм была раскрыта после того, как Молдова инициировала расследование.

Поток денег, отмытых из России по схеме, известной как Ландромат, был остановлен после того, как власти Молдовы начали расследование по этому вопросу. Заявление принадлежит журналисту, который специализируется на расследованиях, Роману Анину из «Новой газеты».

В эфире одного из латвийских телеканалов Анин сказал, что именно власти Молдовы определили источники денег, отмытых через Ландромат.

«Речь идет о деньгах, которые были выведены из России, это около 20 миллиардов долларов в период с 2010 по 2014 гг. У этих денег были разные источники. Это были средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, украденные в процессе строительства объектов на Олимпийских играх в Сочи, по крайней мере, об этом говорили молдавские правоохранители. Это деньги от так называемого «серого импорта» или контрабанды, если говорить на более простом языке. Таким образом, эти деньги были получены в результате различных преступлений, потому что в отмывании денег существует четкий элемент - сочетание денежных потоков. Таким образом, потоки из России составляют 20 миллиардов долларов, и эти потоки были прекращены после вовлечения молдавской стороны», - сказал журналист Роман Анин.

Он отметил, что первыми об отмывании денег из России сообщили молдавские журналисты. Заявления были сделаны в контексте, в котором Латвия закрыла банк, через который проходили деньги из «Ландромата» после «легализации» молдавскими судами. Согласно realitatea.md, архитектором молдавской схемы был Вячеслав Платон, недавно осуждённый по делу о хищениях в Banca de Economii, читать далее https://www.kp.md/daily/26801.4/3836002/