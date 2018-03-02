ДТП в столице: Porsche столкнулся с машиной скорой помощи

В Кишиневе Porsche столкнулся со "скорой помощью". ДТП произошло на пересечении улиц Букурешть и Н. Йорга.

Всего же в ДТП пострадали три автомобиля.



Сообщается, что первоначально Porsche, за рулем которого была молодая женщина, ударил сзади автомобиль “скорой помощи”, который, в свою очередь, спроецировал на Skoda впереди.

Судя по всему, ДТП оказалось не слишком серьезным. Виновника аварии предстоит определить полиции, пишет aif.md



