Трое молдавских граждан, которые направлялись на машине в Болгарию, застряли вчера вечером в румынском уезде Яломица - на трассе, перекрытой из-за непогоды. Спасатели добирались до них четыре часа.
Как машина миновала полицейские кордоны, остается неясным. Пострадавшим предложили временное убежище, но они поехали дальше.
Между тем, на западе Украины жертвами непогоды стали три человека - они скончались от переохлаждения. В Одесской области перекрыты дороги, а в самом городе отменили занятия в школах. Ограничения для транспорта ввели также в Киевской и Запорожской областях.
Морозы держатся и в других европейских странах. В Шотландии объявлен красный уровень тревоги. В регионе закрыты аэропорты, нарушено железнодорожное сообщение. Сотни людей провели ночь в машинах, застрявших на заснеженных трассах. Водой и горючим их обеспечивали спасатели.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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