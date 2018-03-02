По пути в Болгарию в сугробах застрял автомобиль с гражданами Молдовы

Трое молдавских граждан, которые направлялись на машине в Болгарию, застряли вчера вечером в румынском уезде Яломица - на трассе, перекрытой из-за непогоды. Спасатели добирались до них четыре часа.

Как машина миновала полицейские кордоны, остается неясным. Пострадавшим предложили временное убежище, но они поехали дальше.



Между тем, на западе Украины жертвами непогоды стали три человека - они скончались от переохлаждения. В Одесской области перекрыты дороги, а в самом городе отменили занятия в школах. Ограничения для транспорта ввели также в Киевской и Запорожской областях.



Морозы держатся и в других европейских странах. В Шотландии объявлен красный уровень тревоги. В регионе закрыты аэропорты, нарушено железнодорожное сообщение. Сотни людей провели ночь в машинах, застрявших на заснеженных трассах. Водой и горючим их обеспечивали спасатели.