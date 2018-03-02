ООН представили совместную декларацию Молдовы, Грузии, Украины и Азербайджана

Министр иностранных дел Тудор Ульяновский представил Организации объединенных наций совместную декларацию Молдовы, Грузии, Украины и Азербайджана. В ней содержится призыв к более активному участию международного сообщества в защите прав людей, пострадавших в региональных конфликтах.

Глава внешнеполитического ведомства участвует в 37-ой сессии совета ООН по правам человека в Женеве.

”Молдова продолжит настаивать на защите прав человека, если это касается смертной казни, прав молодежи и детей. Мы продолжим борьбу с насилием над женщинами, с проявлениями дискриминации, будем и впредь защищать свободу слова", - заявил глава МИД Тудор Ульяновский.



Тудор Ульяновский поблагодарил ООН за поддержку, оказанную нашей стране в проведении судебной реформы.



В рамках сессии глава молдавского МИДа провел двухстороннюю встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, с которым обсудил принятие правительством нашей страны Национального плана действий по защите прав человека на ближайшие четыре года.