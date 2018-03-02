В Кишиневе прошла встреча Андриана Канду с председателем сейма Латвии

Спикер парламента Андриан Канду провел сегодня встречу с председателем сейма Латвии Инару Мурниеце. Гостью поприветствовали депутаты, а затем она сделала запись в Книге почетных гостей парламента РМ.

По данным пресс-службы парламента, в ходе встречи с Инарой Мурниеце председатель парламента Андриан Канду отметил поддержку Латвии европейской повестки дня Молдовы, упомянув также об успехах нашей страны в процессе реформирования, особенно в законодательной сфере, посредством принятия законодательства в финансово-банковской сфере, а также в борьбе с коррупцией, реформировании правосудия и преодолении проблем в сфере безопасности.

В свою очередь, председатель сейма Латвии отметила, что ее страна была и остается другом Молдовы и поддерживает нашу страну на пути сближения с ЕС.

Латвия третий год подряд оказывает Республике Молдова помощь в размере 950 тысяч евро на реализацию проектов в таких областях как демократизация, разумное управление, сельское развитие и здравоохранение. В 2017 году было утверждено 12 проектов по оказанию помощи, передает Молдпрес.

Спикер сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце начала сегодня официальный визит в Республику Молдова по приглашению спикера молдавского парламента Андриана Канду. Латвийская делегация примет участие в Межпарламентской конференции «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности».