В 2018 году 5G-сеть появится в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе

Один из крупных американских телеком-операторов T-Mobile договорился со шведским производителем оборудования Ericsson о запуске нового стандарта сотовой связи в нескольких городах США.

В 2018 году T-Mobile запустит 5G-сеть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Соответствующее соглашение американская компания заключила с Ericsson, заявила пресс-служба шведского телеком-производителя.

Согласно сообщения T-Mobile, национальное 5G-покрытие появится в 30 американских городах. Новейший мобильный стандарт позволит подключать множество устройств. Эксперты ожидают, что новый толчок для развития получит интернет вещей (IoT), ко всемирной сети будут подключены "умные города".

Оператор тесно сотрудничает с рядом производителей для того, чтобы первые 5G-телефоны появились на рынке уже в начале 2019 года. Пресс-служба компании отметила, что T-Mobile остается единственным из операторов США, который развернет сеть пятого поколения сразу в нескольких диапазонах. Это позволит построить широкое покрытие, обеспечить высокую и стабильную скорость соединения.

Как сообщает nv.ua, Ericsson предоставит T-Mobile сетевое оборудование, которое будет работать на радиочастотах 600 МГц, а также на миллиметровых частотах 28 ГГц и 39 ГГц.