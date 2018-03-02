Отпуск по уходу за ребенком-инвалидом продлили до двух лет

Работники с больными детьми и детьми-инвалидами смогут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком продолжительностью до двух лет. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс, будет опубликован в пятничном номере "Monitorul Oficial".

Законодательные изменения направлены на защиту интересов больных детей и детей-инвалидов и их родителей. Отмена старых правил позволит, в частности, матерям сохранить за собой рабочее место на определенный период, передает Молдпрес.

После вступления в силу этих изменений родители больных детей и детей-инвалидов будут вправе написать заявление на имя работодателя о приостановлении срока действия индивидуального трудового договора на период до двух лет согласно статье 78 Трудового кодекса, и работодатель обязан это заявление принять.

До настоящего времени отпуск по уходу за больным членом семьи составлял не больше года.