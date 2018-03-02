Юрию Лянкэ выдвинули вотум недоверия

Коммунисты и социалисты подписали совместную резолюцию об отставке вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ. Его обвиняют в посягательстве на молдавскую государственность.

"Поводом для резолюции об отставке стало безответственное и антиконституционное поведение господина Лянкэ на посту вице-премьера по европейской интеграции. Вместо того, чтобы заниматься реальной модернизации страны, по европейским стандартам, господин Лянкэ позволяет себе заявлять, что евроинтеграция возможна только с Румынии и через Румынию", - сказала депутат ПКРМ Елена Бондаренко.



"Мы считаем, что парламенту следует в это вмешаться. Лянкэ должен уйти в отставку, и позволять себе больше подобных заявлений и нападок на молдавскую государственность", - заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.



Резолюцию подписали 26 депутатов. Документ готовят к регистрации в парламенте.





