Отец привязал дочь к мопеду и протащил по дороге за отказ идти в школу. ВИДЕО

Форменную экзекуцию над 10-летней дочерью устроил житель китайского автономного района Гуанси, который вышел из себя после отказа девочки идти в школу. Близкий родственник, у которого гостила ученица, снял на видео процесс перевоспитания.

Семейная драма разыгралась 28 февраля в округе Дахуа. Девочка, по уверениям 38-летнего Вэя, отказалась его слушаться и попыталась убежать, хотя ранее он договорился с ней о том, что отвезет в школу. Словами отцу ничего добиться не удалось, и тогда он пустил в ход грубую силу: отшлепав проказницу, мужчина скрутил ей ноги ротангом и привязал к своему мопеду, пишут Вести.ру.

Призывы родственников остановиться и не совершать глупостей Вэй проигнорировал — выехав на гравийную дорогу, он направил свое транспортное средство в сторону ближайшего города, тогда как его дочь "скользила" позади.

Примерно через 20 минут полицейские, которым позвонили родственники, застали отца и дочь на рынке за выбором товаров. Девочку тут же отправили в больницу, а мужчину — в участок. Несмотря на то что нерадивая ученица отделалась ссадинами и ушибами, Вэю грозит серьезный срок за жестокое обращение с ребенком.