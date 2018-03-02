Раскрыты сведения о тайной попытке убийства Елизаветы II

Подросток пытался убить британскую королеву Елизавету II почти 40 лет назад. Об этом свидетельствуют рассекреченные данные Службы безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS), сообщает Sky News.

Ведомство подтвердило, что 14 октября 1981 года на тот момент 17-летний Кристофер Джон Льюис совершил неудачную попытку убить монарха во время ее визита в страну. При этом изначально эту информацию пытались скрыть.

Так, документ от ноября того же года сообщал о возможном применении оружия неподалеку от Елизаветы II. В то же время в нем отмечалась «высокая вероятность того, что оно не было направлено в сторону королевы или ее окружения». СМИ списали выстрелы на запуск фейерверков. Лишь в 1997-м в материалах NZSIS говорилось, что «Льюис действительно изначально собирался убить королеву, однако у него не было подходящей для выстрела позиции и достаточно мощной для дальней стрельбы винтовки».

После неудачного покушения Льюису предъявили обвинения в незаконном владении оружием и стрельбе. До этого он вместе с подельниками уже был обвинен в кражах со взломом и вооруженном ограблении. В итоге в тюрьме мужчина пробыл до 1995 года, однако даже после выхода оставался под наблюдением. Через два года он совершил суицид, пока ожидал суда за убийство женщины и похищение ее ребенка, пишет lenta.ru

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.