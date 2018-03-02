Принц Гарри поделился подробностями жизни в королевской семье

Накануне принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на ежегодном форуме Королевского фонда. Несмотря на то, что пары уже присутствовали вместе на публике — в декабре на рождественской службе, — посещение форума фонда стало первым официальным появлением вчетвером.

Обсуждались самые разные темы, от предстоящей свадьбы Гарри и Меган до взаимоотношений внутри королевской семьи. Не обошлось без шуток. Гарри, например, заявил, что «повязан» со своими родственниками навечно. «Мы застряли тут вместе на всю оставшуюся жизнь», — пошутил принц, после чего, сменив тон на серьезный, добавил: «Мы четыре разные личности, но у нас общая страсть — сделать мир лучше», пишет elle.ru

Для официальной встречи герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала лаконичное лазурное платье британского бренда Seraphine с длинными рукавами и черные туфли на устойчивом каблуке.

Меган Маркл поддержала цветовую гамму, выбранную Кейт, и появилась в темно-синем платье Jason Wu с открытыми плечами. Образ будущей герцогини Сассекской завершали черные туфли Aquazzura на высокой шпильке.

Обе высокопоставленные гостьи предпочли естественный макияж и распущенные волосы: Кейт — ее фирменную укладку с крупными локонами, Меган — легкие волны.



