Экспорт молдавских вин в 2017 году вырос более чем на 5%

В 2017 г. виноградарско-винодельческий сектор зафиксировал крупнейший за последние четыре года прирост объема производства – с 14 до 18 млн. дал. Такие данные представлены Национальным бюро винограда и вина (НБВВ) на конференции по итогам 2017 г.

Глава НБВВ Георгий Арпентин отметил, что общий объем экспорта вина в 2017 г. превысил 14,05 млн. дал - на 5,5% больше чем годом ранее. В денежном выражении рост достиг 16% - до $128,4 млн. При этом, почти треть экспорта составили бутилированные вина. Их поставлено за рубеж 54,2 млн. дал на $71,2 млн.



«Вино Молдовы становится более узнаваемым и востребованным за рубежом. Объем экспорта зафиксировал положительную динамику, однако главным успехом можно считать рост цен на экспортируемое вино. На данный момент, средняя цена бутылочного вина выше на 8,2% в сравнении с 2016 г.», - считает он.



Как сообщает ИНФОТАГ, в офисе обращают внимание на то, что отрасль осваивает новые рынки сбыта, в пользу Европы и Азии, на долю которых приходится почти 60% от общего объема экспорта РМ бутылочных вин.