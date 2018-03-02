Введены новые правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования

Правительство утвердило в среду новые правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

Как передает «ИНФОТАГ», соответствующий регламент является частью мер по снижению воздействия отходов на окружающую среду. Он устанавливает, что экономические агенты несут ответственность за надлежащее управление опасными отходами.



В документе прописаны правила сортировки, транспортировки и утилизации отходов в соответствии с их категорией.



Для контроля над соблюдением положений регламента будет создан национальный реестр, содержащий список производителей электрического и электронного оборудования, количества оборудования, размещенного на рынке, а также информацию об их сборе, повторном использовании и переработке.



Финансовые издержки на сбор, транспортировку, переработку, и ликвидацию отходов лягут на плечи экономических агентов, которые выпускают электрооборудование на местный рынок.