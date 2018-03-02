Вышел новый закон о работе Таможенной службы

Указ о промульгации и Закон о Таможенной службе будут опубликованы в пятницу в «Monitorul Oficial al Republicii Moldova», передает МОЛДПРЕС.

В новом документе четко определены основные функции Таможенной службы, которые состоят в осуществлении таможенной политики, упрощении торговли, обеспечении соблюдения таможенных правил при прохождении товаров, транспортных средств и лиц через таможенную границу Республики Молдова, сбор прав на импорт и экспортные права, осуществлении таможенного оформления, контроля и таможенного надзора.

Закон также будет регулировать функции, полномочия и структуру Таможенной службы. Так, по структуре Таможенная служба является административным органом, подчиненным Министерству финансов и включающим в себя центральный аппарат, таможенные бюро и таможенные посты. Руководство Таможенной службой будет осуществлять директор. Решения насчет назначения на должность, изменения, приостановления и прекращения служебных обязанностей директора будет принимать министр финансов.

В документе также оговаривается статус, права и обязанности сотрудников таможни. Проект регулирует и специальные звания и функции в Таможенной службе, общие условия присуждения специальных званий, сроки выслуги специальных званий, особенности их присвоения и исчисления продолжительности службы.

В течение шести месяцев с даты опубликования настоящего закона правительство представит в парламент предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом и разработает необходимые нормативные акты для исполнения этого закона.