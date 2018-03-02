В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка

Прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в покушении на убийство россиянке Виктории Насыровой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, Насырова попыталась отравить свою знакомую чизкейком, в который подмешала транквилизатор — феназепам. Когда ничего не подозревавшая женщина съела десерт, ее самочувствие ухудшилось и она потеряла сознание. После этого злоумышленница украла личные вещи и документы знакомой и скрылась, пишет РИА Новости

Пострадавшая очнулась только на следующий день у себя дома. При этом вокруг нее были разбросаны таблетки, с помощью которых Насырова пыталась инсценировать самоубийство жертвы. В полиции она сообщила, что до момента потери сознания находилась вместе с Насыровой у себя дома.







