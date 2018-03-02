Австралийский водитель снял на видео заплыв на своей машине во время наводнения

Речка, располневшая после обильных дождей, стала неприятным сюрпризом для автомобилиста, попавшего в необычное дорожно-транспортное происшествие неподалеку от города Бандаберг в австралийском штате Квинсленд.

Мужчина ехал по трассе на своем автомобиле Toyota Hilux. Миновав небольшую горку, он обнаружил, что дальнейшее движение представляется затруднительным по причине того, что дорога затоплена.

Водитель попытался остановиться, однако времени для спасительного маневра не хватило, и мужчина отправился в вынужденное плавание на своем пикапе.

Транспортное средство продрейфовало вниз по течению и остановилось на месте, уперевшись в стволы деревьев, пишет vesti.ru

В результате инцидента никто не пострадал, степень повреждений, полученных транспортным средством, не уточняется.