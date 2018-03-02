Петер Михалко: Внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС способствует прогрессу Молдовы

Внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС способствует прогрессу Молдовы. В этом уверен глава делегации Евросоюза в нашей стране Петер Михалко. Он подвел итоги первых шести месяцев работы в Кишиневе.

"Мы видим, что соглашение о свободной торговле даёт положительные результаты. Рост экспорта из Молдовы ведет к повышению зарплат. Это удерживает людей дома и помогает развитию городов и сёл, там которые нуждаются в экономическом прогрессе. Мы рады, что молдавский экспорт в Евросоюз вырос до 66 процентов", - сказал глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.



Петер Михалко отметил, что Молдове предстоит еще немало сделать для борьбы с коррупцией.



"Нужно продолжать искоренение такого разрушительного феномена как коррупция. Она должна исчезнуть из важных для развития общества институтов - юстиции, органов центральной и местной власти", - добавил глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.



Евросоюз согласился предоставить нашей стране макрофинансовую помощь в размере ста миллионов евро. Вскоре ожидается поступление первого транша.



