Российский пенсионер выстрелил в диджея из-за отказа поставить песню

В российском Калининграде пенсионер выстрелил в диджея, который отказался поставить ему песню Игоря Николаева.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города. 59-летний мужчина, отдыхавший в заведении, подошел к диджею и попросил поставить его любимую песню в исполнении Николаева. Но тот ответил отказом, объяснив, что трек не подходит по формату ресторана. Тогда пенсионер начал ругаться, выстрелил сотруднику в живот и скрылся с места происшествия.

Как сообщает korrespondent.net, через некоторое время его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что злоумышленник стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит год исправительных работ или четыре месяца ареста.