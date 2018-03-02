С возрастом киты обмениваются более сложной информацией

Ученые обнаружили, что с возрастом киты совершенствуют вокальные способности и делятся более сложной информацией.

Холли Рут-Гуттеридж, докторант из Сиракуз, всегда была хорошим слушателем – эта черта помогала ей в биоакустических исследованиях млекопитающих, водных и сухопутных. Совсем недавно ее уши настроились на голос северного гладкого кита.

Прослушав и проанализировав обширную коллекцию записей с зовом северного кита, собранную учеными за последние два десятилетия, Рут-Гуттеридж зафиксировала медленные постепенные изменения в производстве звука, возникающие у морских гигантов с возрастом. Изучив графические спектрограммы сигналов, исследовательская группа отметила прогрессирование вокальных характеристик у взрослеющих особей.

Взрослые киты производили более четкие, более длинные сигналы, причем эта тенденция сохранялась и после достижения ими зрелого возраста, пишет moya-planeta.ru

«Мы обнаружили, что гладкие киты обучаются лучше контролировать свои голоса, – объясняет биоакустический исследователь. – Это означает, что киты способны делиться более сложной информацией, чем считалось ранее». Рут-Гуттеридж полагает, что ее исследование поможет ученым лучше понять, как гладкие киты общаются в дикой природе, что в свою очередь привлечет внимание к охране этих морских млекопитающих.

Еще в 2016 году в Сиракузах Рут-Гуттеридж заинтересовала ученых во всем мире своей работой по исследованию волчьего диалекта. Сравнив более 2000 завываний 13 различных разновидностей волков, биолог пришла к выводу, что у волков, как и у людей, различаются территориальные диалекты.

«Я многому научилась в Сиракузах, так как опыта изучения морских млекопитающих у меня раньше не было. Теперь я знаю гораздо больше о китах и их песнях и даже приобрела неплохие навыки в анализе их сигналов, – говорит Рут-Гуттеридж. – Стало ясно, как трудно изучать морских млекопитающих по причине огромного ареала их обитания. Когда я изучала волков, мне казалось, что 40 квадратных километров – огромная территория, но киты-то плавают вдоль всего Восточного побережья!»

В настоящее время Рут-Гуттеридж находится в Университете Сассекса в Соединенном Королевстве, где готовит свой следующий биоакустический проект о восприятии собаками человеческой речи.