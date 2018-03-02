Адепты Церкви всеобщего мира в Пенсильвании провели службу с оружием в руках и в коронах из патронов

Церковь объединения и всеобщего мира — религиозное течение, основанное в Южной Корее, но распространившееся не только по Азии. 28 февраля в городе Ньюфаундленд, штат Пенсильвания, она провела «церемонию благословения», на которую ее адепты пришли с разряженными винтовками АR-15 — именно это оружие использовал убийца Николас Круз во время стрельбы в школе в середине февраля.

Члены Церкви объединения считают, что винтовка символизирует «жезл железный» из книги откровения Иоанна Богослова. На церемонии пары обменивались свадебными клятвами; некоторые из них надели короны, сделанные из патронов. Из-за мероприятия в соседних школах отменили занятия — родители и учителя опасались, что адепты церкви могут устроить массовую стрельбу. Служба в Церкви объединения прошла в разгар кампании по ограничению права на владение оружием в США, которую спровоцировало убийство 17 человек в школе во Флориде. Пастор церкви Хен Джин Мун молился за «Царство мирной полиции и армии, в котором всемогущий Бог даст гражданам право на хранение и ношение оружия, чтобы они защищали друг друга и все процветающее человечество». Церковь объединения основал южнокорейский религиозный деятель Сон Мен Мун в 1960-х годах. После смерти Муна-старшего церковь возглавили его дети. У организации есть филиалы во многих странах мира, в том числе и в России. В США церковь считают неорелигиозным культом, передает meduza.io. Каждого человека, пришедшего на церемонию в Ньюфаундленде, досматривала охрана. Она проверяла, что винтовки прихожан разряжены. Во время церемонии здание пикетировала жительница Пенсильвании Лиза Десиена, которая называет Церковь объединения «вооруженным религиозным культом». Прихожане церкви считают, что люди имеют право носить оружие, чтобы защищать себя от «больных психопатов» и «зла».

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