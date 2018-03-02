Два профессиональных теннисиста предстанут перед судом

В Молдове перед судом предстанут два профессиональных теннисиста и два их сообщника по обвинению в организации договорных матчей.

Как следует из материалов прокуратуры, мошенники разработали схему, при которой игроки могли в матчах - на национальном и международном уровнях, гарантировать определенный результат. Исходя из него, их сообщники делали ставки в букмекерских конторах, заранее знаю итог поединков.

Таким образом, жуликам удалось заработать несколько тысяч евро. После ареста в ноябре 2017 года на квартирах спортсменов правоохранители обнаружили банковские карты с перечисленными средствами, электронную переписку, а также иную информацию, которые свидетельствовали о договоренностях между сообщниками коммерческого характера.

Обвиняемые в мошенничестве имели контакты с игроками и тренерами из Румынии, Украины и ряда других стран. Им грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 217 тыс. леев, передает Инфотаг.