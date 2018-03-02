"Джоконда" может покинуть Лувр

Картина Леонардо да Винчи "Джоконда", известная также как "Мона Лиза", может покинуть парижский музей Лувр. Об этом заявила в четверг в интервью радиостанции Europe 1 министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

"В ближайшее время состоится моя встреча с директором Лувра, и мы серьезно обсудим с ним эту тему", - пообещала министр. Она пояснила, что стремится бороться с "культурной сегрегацией" и считает, что произведения искусства не должны быть заперты в одних и тех же четырех стенах. "Считаю, что знаменитые произведения искусства должны быть доступны для обозрения в самых различных районах страны", - подчеркнула Ниссен.

Главным кандидатом на получение "Джоконды" является в настоящее время филиал Лувра в городе Ланс на севере Франции, передает ТАСС. Ранее об этом заявил мэр этого города Сильвен Робер. Инициатива властей была поддержана болельщиками футбольной команды города: они развернули на одном из матчей большой плакат с требованием временно переместить "Джоконду" в их регион.

Отвечая на вопрос о том, почему некоторые эксперты выступают категорически против перемещения шедевра да Винчи начала XVI века, министр ответила, что "подобные мнения уже высказывались и относительно исторического гобелена из Байё, который в 2022 году будет предоставлен для временной экспозиции Великобритании". Это будет сделано на время проведения капитального ремонта музея во французской Бретани, где произведение находится в настоящее время.

Радиостанция напоминает, что после Второй мировой войны "Мона Лиза" практически все время хранилась в стенах Лувра. Лишь в 1963 году она вывозилась в США, а в 1974 году - в Японию и СССР (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). С 2005 года в Лувре для нее был выделен отдельный зал.