В каждой шутке есть доля правды: сайт фейковых новостей случайно написал правду

26 февраля известный сайт сатирических новостей The Onion сообщил, что в американском городе Кливленд завершили строительство «долгожданной» открытой надземной канализации, которая должна проработать до конца 21 века.

По словам авторов, единственную в своём роде систему якобы проложили на уровне третьего этажа, чтобы она переносила сточные воды из пригородов в центр Кливленда, а с района Юниверсити Сёркл — к Залу славы рок-н-ролла.

Новость, как и другие материалы The Onion, должна была быть шуткой. Но оказалось, что авторы случайно написали правду: в американском городе действительно есть две надземные канализационные трубы. Систему построили в 80-х и протянули над рекой Кайахога.

Сотрудник службы обслуживания канализаций Кливленда Майк Зэпиор (Mike Zapior) отметил, что надземная система в этом участке более эффективна и не требует постройки дополнительных насосов. Трубы до сих работают, хоть часть деталей системы и отличается от тех, что выдумал The Onion: канализация не «открытая» и не такая инновационная, пишет tjournal.ru.