Британская KFC после отсутствия курицы столкнулась с нехваткой соуса

В конце февраля сеть быстрого питания KFC заново открыла около 97% заведений в Великобритании и Ирландии, которые временно не работали из-за отсутствия курицы. Однако компания столкнулась с новой проблемой — нехваткой мясной подливы (gravy).

По словам представителя KFC, в ресторанах временно предлагают ограниченные версии меню. Компания объяснила это «продолжающимися сбоями» поставок подливы, которые выполняет корпорация DHL. В сети фастфуда пообещали, что стараются решить проблему как можно быстрее, но не назвали конкретных сроков, передает tjournal.ru.

Во второй половине февраля KFC закрыла более 700 ресторанов из 900 на территории Великобритании и Ирландии. Причиной стали проблемы в электронной системе DHL, которая начала сотрудничать с сетью фастфуда. Британский профсоюз раскритиковал решение KFC сменить партнёра, компания потеряла 3% от продаж по всему миру.

Из-за закрытия большей части ресторанов KFC в стране тысячи людей временно потеряли работу. Сотрудники сети пытались скупать курицу в супермаркетах, а сам «кризис» стал поводом для шуток в соцсетях. Компания извинилась перед клиентами.