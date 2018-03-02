Майя Санду: пропаганда идёт из России, идеи унионистов - не пропаганда

Лидер Партии Действие и Солидарность Майя Санду утверждает, что продвижение идеи объединения Молдовы с Румынией не является пропагандой. По её мнению, пропаганда приходит из России, где утверждают, что в Европе всё плохо. Заявление было сделано во время передачи "Главное", на ТВЦ21.

При этом – она признала, что в нашей стране есть ТВ каналы, на которых говорят, что “униря” с Румынией – это единственный шанс для страны.

“Я бы не сказала, что это пропаганда. Есть 2 типа людей – люди, которые считают, что Республика Молдова должна вернуться к тому, что было до 40-го года и есть люди, которые считают, что Республика Молдова не состоялась как государство и не сможет состояться, потому, что ситуация настолько плохая и что единственное правильное решение – это объединение с Румынией. А вот когда мы говорим о пропаганде из России, откуда приходят новости, что в Европе всё плохо – это пропаганда”, - объяснила свою позицию Санду.

Также, председатель ПДС заявила, что не планирует встречаться с представителями молдавской диаспоры в России.

“Если приоритизировать и нужно честно об этом казать – больше людей, которые могут за нас проголосовать и которых мы можем мобилизовать, большинство из них – в Италии, в Европе. В России у нас пока, что нет хорошей поддержки”, сказала Санду.