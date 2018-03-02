В Кишиневе проходит форум о проблемах региональной безопасности

В Кишиневе проходит Межпарламентский саммит, на котором обсуждаются проблемы региональной безопасности.

В форуме принимают участие почти 150 глав и членов парламентов, дипломатов и экспертов, в том числе евродепутаты и члены Конгресса США. Организовали его по инициативе спикеров Молдовы, Украины и Грузии.

В связи с конференцией, проходящей в Кишиневе, движение транспорта в городе сегодня ограничено. Водителей призывают соблюдать временные дорожные знаки.

Этим утром председатель парламента Андриан Канду, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и председатель сейма Латвии Инара Мурниеце возложили цветы к мемориальному комплексу "Вечность" в память о жертвах вооруженного конфликта на Днестре, после чего последовала минута молчания.

Также в форуме принимают участие вице-президент Атлантического Совета США Дэймон Вилсон, специалист по экономике Восточной Европы Андерс Ослунд, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербтс и другие эксперты и докладчики.

По завершению конференции Молдова, Грузия и Украина подпишут декларацию о региональной безопасности и перспективах европейской интеграции.