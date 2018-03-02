У следствия есть несколько версий причин стрельбы на Ботанике

Жизнь 45-летнего мужчины, чью машину обстреляли на днях на Ботанике вне опасности. Он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением руки.

"Пациент находится в отделении ортопедии в состоянии средней тяжести", - сказал пресс-секретарь Института скорой медпомощи Петр Кравец.



Как отметил глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, пострадавший ранее нарушал закон.



"Мужчина находится в поле зрения полиции. На протяжении нескольких лет на него заводили несколько уголовных дел, в том числе и за тяжкие преступления", - отметил глава ГИП Александр Пынзарь.



В полиции не исключают, что нападение связано с преступной деятельностью пострадавшего.



"На основании показаний мужчины, у нас в разработке несколько версий, в том числе сведение счетов между преступниками", - добавил глава ГИП Александр Пынзарь.



Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завела уголовное дело о покушении на убийство.



"У нас есть несколько версий, и несколько человек, которые, как мы считаем, участвовали в покушении. Сколько именно подозреваемых, пока не могу сказать, так как эти данные еще предстоит проверить", - сказал заместитель главы прокуратуры Виталий Бусуйок.



Виновным в нападении грозит до 20 лет тюрьмы.



