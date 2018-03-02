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Морозы медленно отступят: Молдове обещают скорое потепление
10:43, 02 Mar 2018
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Минувшей ночью на севере страны зарегистрировали минус 20 градусов мороза, а в столице термометры показывали минус 15.

Помощь врачей понадобилась одному бездомному мужчине. У него диагностировали обморожение ноги. Пострадавший провёл ночь в больнице. 

Потепление синоптики обещают к началу следующей недели. Уже в воскресенье днем столбики термометров поднимутся выше нуля. На юге страны будет от нуля до +3 градусов, а на севере термометры покажут +1 градус.

Сегодня днём ожидается до минус шести градусов, а следующей ночью температура воздуха опустится до минус 17.




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Иванка Плат,
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