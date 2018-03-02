В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли 24 человека

В Баку во время пожара в здании республиканского наркологического центра, по данным полиции и Генпрокуратуры, погибли не менее 24 человек. Ранее местное агентство АРА со ссылкой на минздрав Азербайджана сообщало о не менее чем 30 погибших.

Еще три человека отравилимсь дымом, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает ВВС.

"Большинство пациентов и медицинского персонала наркоцентра, число которых составляет более 200 человек, были эвакуированы своевременно", - сообщили в минздраве Азербайджана. Им предоставляется медицинская и психологическая помощь.

По неофициальным данным, которые передает "Sputnik Азербайджан", с места происшествия на судмедэкспертизу доставлены 26 тел погибших.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара. По данным силовых ведомств, расследование происшествия находится под личным контролем президента страны Ильхама Алиева, который приехал на место происшествия.

Пожар в здании наркологического центра начался в пятницу в 6:10 утра в одноэтажном корпусе, где лечатся лежачие пациенты. Из этого отделения было эвакуировано 34 человека.

МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ по тушению пожара. Ведомство обещало предоставить информацию о причинах возгорания.

Власти называют предварительной причиной пожара неполадки в электросети.