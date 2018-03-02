Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, которые ударят в первую очередь по Китаю и Канаде.

По словам президента, на импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%.

Президент также сообщил на своей странице в "Твиттере", что США страдают от несправедливой торговли. Однако объявленные президентом меры сразу привели к снижению курсов на фондовых рынках США - индекс Доу - Джонс упал более чем на 2%, передает ВВС.

США ввозят в четыре раза больше стали, чем вывозят, причем американская промышленность использует сталь, производимую более чем в 100 странах мира.

После слов президента стоимость акций ведущих американских производителей стали резко возросла. Ожидается, что особенно резко на эти меры отреагирует Китай, и эксперты опасаются вспышки новой торговой войны.

В Евросоюзе уже высказались крайне резко о решении США, пообещав дать твердый и соразмерный ответ.