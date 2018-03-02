Юрий Лянкэ встретился с председателем сейма Латвии

Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ 1 марта провел встречу с председателем сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, которая находится в нашей стране с визитом и принимает участие в Межпарламентской конференции "Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

В ходе встречи вице-премьер по европейской интеграции проинформировал свою собеседницу о приоритетах молдавского правительства в сфере евроинтеграции и продвижении реформ, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации, особенно акцентировав внимание на реформе правосудия, использовании потенциала Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и выполнении условий для получения финансовой помощи от ЕС, передает Молдпрес.

В свою очередь, Инара Мурниеце вновь подтвердила готовность Латвии и впредь поддержать реформирование Республики Молдова и поделиться своим опытом в процессе евроинтеграции.