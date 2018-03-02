В последнее время журналистика в Молдове стала похожа на улицу Красных фонарей, а журналисты, точнее люди, которые хотят называться журналистами, пишут просто заказную чушь, за которую разумному человеку должно быть стыдно. Так происходит с очередным "договорнякоми" от людей, который уже давно забыли, что такое журналистика. Портал "Газета Мд" не хочет защищать или принимать чью то сторону, но то, что пишут заказные и продажные журналисты, которых покупает Ренато Усатый - это позорное явление. Читаем цитату с БТВ и "Омеги" в защиту Ренато Усатого: "Кроме того, как бывший полицейский, известный в городе с разных сторон, Пчела назвал клички каких-то криминальных авторитетов из 90-х, с которыми тогда, якобы, были знакомы Ренато Усатый и Николай Григоришин. Заявляя об этом, Пчела «забыл» сообщить, что Усатый в то время был школьником и студентом, а Григоришин был за пределами Молдовы, являясь офицером Советской, а затем Российской армии. В этой связи Григоришин отметил, что подает в суд, а Пчеле придется неси ответственность за клевету." Самое смешное в этой публикации, это утверждение, что Ренато Усатый был в эти годы школьником или студентом....А теперь читаем слова Сергея Пчелы:
"А как состоялось ваше первое знакомство с Ренато Усатым?
Ренато, в первый раз, когда я с ним познакомился, и вообще узнал его, по своей работе, когда я был инспектором уголовного розыска, узнал, что он ходил в группировке одной, и я его доставил в полицию тогда. Вот мы тогда с ним познакомились. Посидели, поговорили. Он, будучи еще студентом, я увидел, что ходил возле этого бандюгана, что убили потом, Бесо. Я, как инспектор уголовного розыска, знал кто там вокруг ходит. И я уже тогда познакомился."
Вроде совершенно четко написано со слов Сергея Пчелы, что Ренато Усатый на момент знакомства с Сергеем Пчелой был студентом. Зачем вы используете этот аргумент как защиту? Это же глупо.
Может быть и это фото, которое как раз в эти годы снято, это тоже школьник Ренато Усатый?
Трудно представить, чтобы эти журналисты не знал про эти фото, когда писали эти статьи, от которых за версту пахнет деньгами от Ренато Усатого. Похоже у команды Усатого серьезные проблемы с математикой, так как если Сергей Пчела говорит про знакомство с Усатым в 1997 году, то на тот момент ему уже было 19 лет, так как он 1978 года рождения. И как минимум он уже 2 года как закончил школу. Прежде чем позориться и писать такую глупость, можно было банально снять носки и на пальцах рук и ног посчитать в каком возрасте встретился Пчела и Усатый. Хотя, может быть кто-то из автором этого позора мог быть школьником и в 19 лет. Сколько бы вам не платил Ренато Усатый, вы не стоите этих денег.
И на счет Николая Григоришина - "Омега", вы бы поискали интервью с Николаем Григоришиним за 2017 год, январь. Там, где он заявляет про рейдерскую атаку на Бельцы. У вас он лично заявляет, что закончил службу в 1995 году. Как-то нелепо читать два заявления о разных датах. Вы уж собиритесь, узнайте какая из дат вранье, а то народ путаете.
Так что, уважаемые журналисты, что вы пишите - только вы одни и знаете. Позорное дело. Вы бы хоть проверяли факты сами.В этой связи Григоришин публично сообщил , что является выпускником Суворовского училища, а за тем Высшего военного училища тыла. "В 1995 году я уволился из вооруженных сил, мои сослуживцы остались служить,кто в России, кто в Белорусии, кто в Украине, Прибалтике,Грузии,Азербайджане, по всему бывшему СССР"- подчеркнул Николай Григоришин, обратив внимание,что после этого его этап военной биографии был окончен, пишет Газета.md
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