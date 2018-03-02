Последствия непогоды в Молдове: оперативная сводка по стране

Все дороги в стране доступны для транспорта и движение по ним не затруднено. Об этом сообщил начальник оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Сергей Кэпэцынэ.

По словам Сергея Кэпэцынэ, минувшей ночью на дорогах страны проводились работы по расчистке, а также дежурили сотрудники Инспектората по патрулированию.

«В работах были задействованы 100 рабочих и 51 единица спецтехники. Израсходовано более 150 тонн противоскользящих средств. Сейчас все дороги под контролем и в случае необходимости будут предприняты все меры», - отметил чиновник.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу отметила для Молдпрес, что за минувшие сутки спасатели и пожарные совершили девять выездов, где потребовалась помощь в разблокировании автотранспорта. «Помощь спасателей потребовалась в Унгенском, Каушанском, Огреевском районах и Гагаузии. Никто не пострадал», - отметила Пушкашу.

Пресс-секретарь Нацинспектората по патрулированию Наталья Головко сообщила, что на данный момент движение автотранспорта осуществляется по всем дорогам страны.

«Наши патрули контролируют движение и мы рекомендуем водителям автотранспорта соблюдать дистанцию и не превышать скорость», - отметила Наталья Головко.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на данный момент все населенные пункты страны обеспечены электроэнергией.

Деятельность КПП паромного типа «Косэуць» и «Сорока» по-прежнему приостановлена из-за обледенения реки, сообщили в Пограничной полиции.